História do Brasil: a Comuna de Manaus    

Comuna de Manaus: um resumo completo sobre o tema

O termo “Comuna de Manaus” é usado para descrever uma das revoltas do movimento tenentista que aconteceram no Brasil.

O tópico pode ser cobrado em questões de história do Brasil dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo o que você precisa saber sobre a Comuna de Manaus.

Comuna de Manaus: introdução

A Comuna de Manaus foi o terceiro dos movimentos tenentistas ocorridos entre os anos de 1920 e 1930. Os outros dois foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a Revolta Paulista de 1924.

Comuna de Manaus: antecedentes históricos

No ano de 1910, o chamado “ciclo da borracha” era a principal atividade econômica de todo o Brasil, sendo importante principalmente para a região norte.

Porém, uma forte crise abalaria o mundo e, com isso, o preço da exportação do látex diminuiria muito, criando uma crise no Brasil.

Ainda, nesse cenário de descontentamento geral, devemos destacar também a presença da chamada “política do café com leite”, aspecto principal da República Oligárquica, que estava em vigor na época em que a Comuna de Manaus aconteceu.

A política gerava um particular descontentamento nos militares, principalmente aqueles de baixa patente. Surgiria, então, o movimento tenentista, que seria o responsável por movimentações em todo o Brasil a favor de um novo sistema político.

Comuna de Manaus: características

A Comuna de Manaus teve início no dia 23 de julho de 1924 sob a liderança do tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior. Os que participavam do movimento conseguiram tomar o palácio Rio Negro, sede do governo da cidade de Manaus.

A população passou a apoiar o movimento em massa, motivada pela forte crise econômica que abalava a região. Com isso, o movimento se espalhou por outras partes e chegou até o estado do Maranhão, local em que também recebeu apoio do povo.

Apesar da visibilidade que alcançou em relação aos seus protestos contra as práticas da República Velha, a Comuna de Manaus, termo que foi usado para definir o movimento, foi derrotada em agosto do mesmo ano.