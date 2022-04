História do Brasil: a Insurreição Pernambucana 

Insurreição Pernambucana: um resumo completo para as suas provas

O termo “Insurreição Pernambucana” é utilizada para definir um conflito que aconteceu no século XVII, marcando a história do Brasil.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história do Brasil dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa forma, para que você possa estudar e alcançar um alto desempenho nas suas provas, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Insurreição Pernambucana.

Insurreição Pernambucana: definição

A chamada “Insurreição Pernambucana” aconteceu no ano de 1645. O principal objetivo do movimento era expulsar os holandeses que, na época, estavam ocupando parte da região Nordeste do Brasil.

Insurreição Pernambucana: antecedentes históricos

O período conhecido como “Brasil Colônia”, no qual a Insurreição Pernambucana aconteceu, foi muito conturbado e caracterizado por diversos conflitos.

Na época, o grande interesse dos colonizadores portugueses era expandir o poder econômico da Metrópole sobre a colônia por meio da exploração dos recursos naturais aqui encontrados.

Os holandeses, que se encontravam no Brasil na época, queriam, ao mesmo tempo, expandir os seus lucros no continente americano, consolidando diversas invasões no Brasil e, em especial, na região do Nordeste brasileiro, com o objetivo de lucrar com o domínio sobre as áreas de exploração do açúcar no local.

Insurreição Pernambucana: características

Os holandeses tinham um acordo com a Companhia das Índias Ocidentais que fazia com que eles pudessem cobrar altos impostos dos senhores de engenho do Nordeste brasileiro. Porém, essa ação desencadearia, a longo prazo, uma revolta por parte do grupo, que se sentia prejudicado.

Assim, os senhores de engenho decidiram se reunir com os representantes das capitanias de Alagoas, Recife, Bahia e Sergipe para conseguir articular um plano para expulsar os holandeses do Brasil e, dessa forma, acabar com a cobrança de altos impostos.

O objetivo de expulsar os holandeses foi consolidado após anos de guerra e um acordo entre Portugal e Holanda no qual ficou determinada a venda da capitania de Pernambuco para Portugal por mais de quatro toneladas de ouro. Com isso, Portugal conquistou o controle total sobre o Brasil.

Porém, devemos ressaltar que os invasores holandeses seriam definitivamente expulsos somente após as derrotas nas batalhas de Tabocas e de Guararapes.