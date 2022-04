História Geral: a Batalha de Poitiers

Batalha de Poitiers: um resumo para as suas provas

O termo “Batalha de Poitiers” é utilizado para denominar uma batalha muito importante que aconteceu no ano de 732, durante a Idade Média.

O conflito é abordado por questões de história geral dentro das principais provas do Brasil, especialmente os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para te ajudar a estudar melhor, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a Batalha de Poitiers. Vamos conferir!

Batalha de Poitiers: introdução

Como mencionado, a Batalha de Poitiers foi um importante conflito que aconteceu no mês de outubro do ano de 732, durante a Alta Idade Média.

A batalha possui uma importância muito grande para a história do cristianismo e também para a história da Europa.

Batalha de Poitiers: características

A Batalha de Poitiers aconteceu entre os muçulmanos e os europeus, em especial os franceses, liderados pelo rei dos francos Carlos Martel.

As tropas de Carlos Martel eram muito volumosas e faziam uso de técnicas de guerra muito violentas e de ferramentas avanças, características que com certeza contribuíram para a vantagem dos francos sobre os muçulmanos.

O conflito começou quando os islâmicos tentaram conquistar territórios franceses. Diante disso, o rei Carlos Martel decidiu que era o momento de impedir que a influência do islamismo sobre o continente europeu fosse cortada e não se expandisse mais. Dessa maneira, o rei preparou as suas tropas para lutar contra os islâmicos na batalha, que receberia o nome de Poitiers devido ao local em que aconteceu.

Batalha de Poitiers: consequências

A mencionada batalha é extremamente importante para a história do cristianismo e do continente europeu porque, com o seu desfecho, a expulsão dos islâmicos da Europa foi concluída. Dessa maneira, podemos dizer que esse conflito do ano de 732 foi o responsável pelo fim da expansão do islamismo na Europa.

Assim, com o fim do conflito, o cristianismo voltaria a se consolidar em importantes territórios europeus e os islâmicos se limitariam à poucos territórios do continente, em especial na Península Ibérica.