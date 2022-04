Homem agride suspeito de roubo ao reconhecer roupa furtada

Após ser acusado de roubo, um jovem de 20 anos foi detido por agentes do Programa Ronda no Bairro bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, neste sábado (23). De acordo com o Ronda no Bairro, os agentes realizavam patrulhamento de rotina pelas proximidades do Mini Pronto Socorro Denilma Bulhões, quando avistaram dois…

Ronda no Bairro

Após ser acusado de roubo, um jovem de 20 anos foi detido por agentes do Programa Ronda no Bairro bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, neste sábado (23).

De acordo com o Ronda no Bairro, os agentes realizavam patrulhamento de rotina pelas proximidades do Mini Pronto Socorro Denilma Bulhões, quando avistaram dois indivíduos. No entanto, um deles estava bastante machucado.

Ao ser questionado sobre o que estaria acontecendo, um dos rapazes, de 34 anos, contou que havia reconhecido o autor do furto de sua residência e teria entrado em luta corporal com o acusado ao reconhecer as roupas que o elemento usava como as que tinham sido levadas de sua casa durante ação delituosa.

Diante dos fatos, o indivíduo acusado foi levado à unidade de saúde para receber atendimento médico e, em seguida, as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes I, no Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Junto à Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do infrator. Ele e a vítima foram liberados e o caso será encaminhado à Justiça.