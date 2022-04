Homem detido três vezes em menos de um mês volta a ser preso em Salvador

O homem que foi detido três vezes em 21 dias em Salvador por suspeita de envolvimento com roubos e receptações de carro, voltou a ser preso nesta segunda-feira (11). O suspeito chegou a ser solto este mês após audiência de custódia.

O homem foi preso pela terceira vez no último dia 6, no bairro de Sussuarana, por uma equipe da Operação Apolo da Polícia Militar, em um carro com placa clonada. Ele já havia sido detido nos dias 18 e 25 de março de 2022.