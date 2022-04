Homem é assassinado na porta da casa de amigo

Mais um homicídio foi registrado em Alagoas neste fim de semana. Desta vez, a vítima, identificada como Juscelino Ferreira da Silva, de 35 anos, foi assassinada na porta da residência de um amigo na Rua Rodolfo Agostinho Floresta, no Centro de Santana do Ipanema, sertão alagoano. De acordo com informações policiais, a vítima estava sentada…

De acordo com informações policiais, a vítima estava sentada na calçada, ao lado de um amigo, quando um homem armado se aproximou e efetuou os disparos de arma de fogo na cabeça do rapaz.

Ele não teve chance de reagir e morreu antes de receber atendimento médico. O amigo de Juscelino não foi atingido pelos tiros.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Científica e IML estiveram na cena do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.