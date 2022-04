Homem é condenado a mais de 15 anos de prisão por matar esposa a tiros na Bahia

Um homem foi condenado a 15 anos e 1 mês de prisão por matar a esposa na cidade de Cristópolis, no oeste da Bahia. A informação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta quarta-feira (6). De acordo com o órgão, o crime teria sido motivado por um desentendimento do casal, depois que a vítima descobriu uma suposta traição.

O homem foi identificado como Gileno de Souza Sateles. A condenação dele foi definida na terça-feira (5), durante Sessão do Júri realizada na comarca de Barreiras. A decisão saiu cerca de sete anos após a morte da vítima, ocorrida em 2015. O homem aguardava julgamento preso.

Segundo o MP-BA, a vítima, identificada como Maria Helena dos Santos Sateles, foi surpreendida a tiros pelo companheiro. O crime aconteceu no Povoado de Riacho, que fica na zona rural de Cristópolis.