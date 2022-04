Homem é condenado por matar mototaxista que levou esposa dele para denunciar agressão

Foto: Reprodução | TV Bahia



Um homem foi condenado a 24 anos de prisão por matar um mototaxista por vingança na cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com o Ministério Público do Estado (MP-BA), o crime teria ocorrido depois que a vítima levou a companheira do condenado para delegacia para registrar queixa por violência doméstica.

A informação foi divulgada pelo MP-BA nesta quarta-feira (13). A audiência em que saiu a condenação aconteceu na última segunda (11). Na ocasião, o homem passou pelo Tribunal do Júri.

Segundo o MP, o crime aconteceu em setembro de 2017, quando o mototaxista identificado como Welison Kened Silva foi surpreendido a tiros pelo homem.

O condenado foi identificado como Estevon Leno Oliveira Pereira. Conforme o MP, a condenação dele foi por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena deve ser cumprida em regime fechado.

