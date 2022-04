Homem é encontrado morto em residência com sinais de espancamento

Um homem de 51 anos foi assassinado a tiros nessa sexta-feira (15), no município de Minador do Negrão, na região do Sertão de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 8 horas, na…

Um homem de 51 anos foi assassinado a tiros nessa sexta-feira (15), no município de Minador do Negrão, na região do Sertão de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 8 horas, na rua de um posto de combustíveis, na região central da cidade.

A PM informou que o corpo da vítima foi localizado dentro de sua residência com sinais de espancamento. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O corpo do homem foi periciado e recolhido por equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).