Homem é morto a tiros dentro de açougue em Feira de Santana

Segundo o g1 Bahia, a vítima foi identificada como Antônio José Gomes de Souza, e 42 anos. O delegado Luis Smylov, responsável pela investigação do caso, afirmou que o a vítima foi executada com cerca de oito tiros. Ainda segundo delegado, os autores do crime chegaram e fugiram a pé do local.

No momento, a polícia trabalha com a hipótese de execução, crime de mando. No entanto, não foram dados mais detalhes sobre o caso e a investigação. Equipes estão no local e expediram as guias para remoção do corpo e perícia.