Homem é morto a tiros dentro de barbearia na cidade de Retirolândia

Um homem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (1º) dentro de uma barbearia localizada em Retirolândia, cidade que fica a cerca de 240 km de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, a vítima foi identificada como Jeferson Souto Oliveira. Ele cortava o cabelo no bairro Alto do Camilo, quando foi alvejado por dois homens armados.

Segundo testemunhas, a dupla estava encapuzada e fugiu logo em seguida. A Polícia Militar isolou o local do crime e fez buscas na região, mas ninguém foi preso. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil da região investiga o caso.

