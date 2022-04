Homem é morto a tiros em frente ao próprio bar no oeste da Bahia

Um homem foi morto a tiros no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, na noite de sexta-feira (1°). A vítima foi identificada como João Paulo Quaresma Lima, de 37 anos, conhecido como “JP fotos”.

Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Segundo o g1 Bahia, a polícia informou que vítima estava em frente ao próprio bar, o JP Lanches, quando dois homens chegaram em uma moto. O carona teria descido do carro e atirado contra João Paulo, que morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de João Paulo.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. Em seguida, a Polícia Civil foi acionada juntamente com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o necrotério da cidade de Barreiras.