Homem é preso após esfaquear e pendurar cachorro em cerca de arame farpado na Bahia

De acordo com o g1 Bahia, a delegada Andréa Oliveira, responsável pela investigação, informou que o homem estava a caminho do trabalho quando o cachorro começou a latir. Ele afirma que o animal parecia querer mordê-lo.

O autor do crime, que não teve a identidade revelada, já era investigado por suspeita de maus tratos a animais. Não há detalhes de quando essas investigações começaram.

De acordo com testemunhas, o homem cria cachorros e cavalos e os maltrata. Segundo eles, os cavalos ficam o dia todo no sol, amarrados, sem comida e sem água. Já os cachorros apanham com cipó, pau e ficam sem comer.