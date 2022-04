Homem é preso após ser acusado de estuprar menina de quatro anos

A Polícia Militar confirmou a prisão de um homem acusado de estuprar uma menina de apenas quatro anos. A polícia descobriu o fato após a menina dar entrada na Unidade de Pronto-Atendida da cidade de Coruripe, na região sul do Estado. As forças policiais foram acionadas pela equipe médica da unidade de saúde, que após…

Cidcley Ferreira/Ascom Coruripe

A Polícia Militar confirmou a prisão de um homem acusado de estuprar uma menina de apenas quatro anos. A polícia descobriu o fato após a menina dar entrada na Unidade de Pronto-Atendida da cidade de Coruripe, na região sul do Estado.

As forças policiais foram acionadas pela equipe médica da unidade de saúde, que após realização de exame, contatou os sinais de violência sexual. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi preso na sua residência. A PM, no entanto, não repassou à imprensa se o acusado possui algum parentesco com a menina ou em quais circunstâncias teria ocorrido a violência.

É da Polícia Militar a informação de que uma conselheira tutelar foi acionada para acompanhar a menor e a família, mas esta teria se recusado a fazê-lo. Os pais da menina assim como suspeito foram levados para a Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi registrado o flagrante.

A reportagem do Alagoas 24 horas tenta contato com a UPA de Coruripe para saber o quadro de saúde da menor, mas ainda não obteve êxito.