Homem é preso com 6 kg de pasta base de cocaína embalada com marca do Olodum na Bahia

Um homem de 26 anos foi preso com seis quilos de pasta base de cocaína nesta quinta-feira (7), em um trecho da BA-526, mais conhecida como estrada Cia-Aeroporto, na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A droga estava estava protegida por uma embalagem com a marca do grupo Olodum.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi flagrado por equipes da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), após os policiais suspeitarem da velocidade na qual o suspeito dirigia.

No interior do carro, segundo a polícia, estava a pasta base, dividida em seis embalagens, além de uma pistola, 50 munições calibre .40, 17 munições calibre 12, três carregadores de pistola e uma balança de precisão.

Conforme informações da Polícia Civil, cada quilo do produto costuma ser usado para produzir entre três e dez quilos de cocaína – o que poderia gerar até 60 quilos da droga.

Em depoimento, o suspeito teria afirmado que a substância abasteceria o tráfico em Simões Filho e Salvador. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele será apresentado ao Poder Judiciário para a audiência de custódia.

