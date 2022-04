Homem é preso com arma e drogas em Ilha Amarela; polícia investiga envolvimento com morte

Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (12) após ser flagrado com uma arma e uma quantidade de drogas, no bairro de Ilha Amarela, no subúrbio ferroviário de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado por agentes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na Rua Pacaembu, após denúncias de que havia um homem armado na localidade.

Segundo a PM, os militares realizaram incursão na região e encontraram um suspeito que fugiu ao perceber a presença da guarnição. Após a perseguição, ele foi alcançado, abordado e questionado pelas atitudes suspeitas.

Durante o questionamento, conforme a PM, a guarnição identificou que o indivíduo tinha as mesmas características físicas do suspeito de um homicídio que aconteceu no último dia 28 de março, no mesmo bairro. A PM não detalhou se a vítima era homem ou mulher e nem deu informações sobre a identidade dela.

Com o homem, foi encontrado uma pistola modelo 938, calibre .380; dois carregadores e 28 munições de pistola do mesmo calibre; dois rádios comunicadores utilizados pelo tráfico; dois carregadores de rádios transmissores; 72 embalagens contendo maconha; três embalagens contendo cocaína; uma mochila preta utilizada para acondicionar todo o material; uma bolsa e R$ 151.

Pela suspeita de homicídio, o capturado e todo material apreendido com ele foram apresentados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. O caso será apurado pela Polícia Civil.

