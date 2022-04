Homem é preso com maconha e cocaína escondida na casa da sogra

Um homem de 25 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e resistência durante uma ação do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) no conjunto Vale da Perucaba, município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. De acordo com as informações a guarnição realizava patrulhamento no início da tarde desse domingo (10) quando avistou um…

Um homem de 25 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e resistência durante uma ação do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) no conjunto Vale da Perucaba, município de Arapiraca, no agreste de Alagoas.

De acordo com as informações a guarnição realizava patrulhamento no início da tarde desse domingo (10) quando avistou um homem em atitude suspeita com um volume na roupa. Ao fazer abordagem, a PM constatou que o homem possuía uma quantidade de substância análoga à cocaína.

Foram feitas buscas na residência da sogra do autor, que autorizou a ação policial. No imóvel, a polícia encontrou cerca de 400g de maconha e 270g de cocaína.

PM/AL

Neste momento, o suspeito tentou fugir do local e resistiu a prisão. Foi preciso o uso de força por parte dos policiais para conter o homem, que foi algemado e conduzido, junto ao material ilícito, para a Central de Polícia.