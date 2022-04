Homem é preso com quase 18kg de drogas durante abordagem a veículo no norte da Bahia

Um homem foi preso em flagrante enquanto transportava quase 18 quilos de drogas, em um ônibus que passava por Juazeiro, no norte da Bahia. A prisão aconteceu na terça-feira (13) durante abordagem que fiscalizava transportes clandestinos, em um trecho da BR-407.

As drogas foram encontradas com o homem após o ônibus ser parado em uma blitz. Ele é natural da cidade cearense de Senador Pompeu e seguia com a carga de drogas de São Paulo para o Ceará.