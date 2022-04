Homem é preso em bar com R$ 27 mil roubados de médico após instalação de TV na BA

Foto: Divulgação/SSP-BA

Um homem foi preso em um bar na quinta-feira (21), na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, com R$ 27 mil roubados da casa de um médico quatro dia antes.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado (Sesab), o dinheiro fazia parte do montante de R$ 60 mil que foram levados pelo homem e um comparsa. O crime aconteceu na última segunda-feira (18), na cidade de Barreiras, também no oeste do estado.

Segundo a SSP-BA, a dupla agiu um dia depois que o comparsa do suspeito preso esteve no imóvel para fazer uma instalação de antena de TV e viu as cédulas. O segundo suspeito e o restante do dinheiro são procurados.

O homem preso nesta quinta-feira não teve o nome divulgado. Conforme a SSP-BA, ele foi localizado depois que o dono do bar onde ele estava fez uma denúncia para a Polícia Militar, por causa do comportamento dele.

“O dono do estabelecimento informou a PM que havia um cliente com comportamento agressivo. Os militares foram até o local e realizaram uma busca pessoal no homem, encontrando a quantia”, disse o comandante da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major Cristiano Silva Mendes Gouveia.

Ainda de acordo com a Secretaria, o oficial informou que ao ser questionado sobre a origem do dinheiro que estava com ele, o suspeito confessou o crime.

Após a prisão, o homem e o dinheiro foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Luis Eduardo Magalhães, onde ele foi ouvido pelo delegado plantonista da unidade Joaquim Rodrigues de Oliveira.

“Ele contou que o cúmplice trabalha em uma empresa de instalações de antenas e que ao fazer um serviço na casa do médico, avistou uma caixa com uma quantia dentro. Um dia após o trabalho, a dupla retornou ao local e furtou R$ 60 mil da residência”, explicou.

Segundo o delegado, o preso será conduzido para a carceragem da Delegacia Territorial de Barreiras, onde o inquérito foi aberto.

