Homem é preso em flagrante roubando loja de fardas no bairro do Iapi

Foto: Reprodução/ Google Street View



Uma loja de fardas foi arrombada, na madrugada desta quinta-feira (7), na rua Conde de Porto Alegre, localizada no bairro do Iapi. De acordo com informações da Central de Polícia, um homem invadiu o estabelecimento chamado Fardas Bahia por volta das 3h41. Porém, o local tinha câmeras de segurança e ele acabou sendo preso em flagrante.

A Polícia Militar (PM) encontrou o assaltante com ferramentas da empresa nas mãos. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e o itens foram recuperados.





Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias