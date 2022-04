Homem é preso suspeito de matar concunhado por causa de dívida de R$ 200

Um homem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de matar o concunhado por causa de uma dívida de R$ 200. O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (29) em Jaíba (MG). As informações são do G1.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, a vítima procurou o suspeito para receber o valor de R$ 200. O jovem não gostou de ter sido cobrado por ele, foi até um matagal conhecido por “baixa do Marimbondo”, apanhou uma espingarda tipo polveira e desferiu um único disparo na direção do rapaz que faleceu”, declarou a Polícia Civil por meio de nota.

“Várias diligências foram realizadas para efetivar a prisão. Sem saída, dois dias depois de ter cometido o crime, ele se apresentou na Delegacia. O rapaz prestou declarações sobre o crime, depois, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela justiça em desfavor dele”, completou o Delegado Lucas Vieira Simões através de nota.

O suspeito foi levado ao presídio e os policiais seguem com as diligências para concluir a investigação.

