Homem é preso suspeito de matar ex que se recusou a dançar com ele em festa

Um homem foi preso em flagrante após atirar diversas vezes na ex-companheira durante uma festa que aconteceu na madrugada deste domingo (24) em Alta Floresta D’Oeste (RO). A vítima morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas após os disparos. As informações são do G1.

Questionado pelos policiais, o suspeito declarou que viu a ex-companheira dançando com um homem e pediu para dançar com ela também, que se recusou. Ele pegou a arma e atirou nela, fugindo em seguida.

Os dois viveram um relacionamento de 12 anos e estavam separados há cerca de 60 dias.

De acordo com a polícia, o suspeito tem Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, que foi apresentado após ele ser encontrado.

Após o homem confessar o crime, foi dada a voz de prisão e ele foi levado para a delegacia.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google notícias