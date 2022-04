Homem fica ferido após carro capotar em rodovia na Bahia

Um homem ficou ferido depois que o carro que ele dirigia capotou na manhã desta quarta-feira (6), em um trecho da BR-030, no sentido da cidade de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. Após o acidente, a vítima ficou presa nas ferragens e foi preciso apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para remover ele do veículo.

Segundo o bombeiros militares, a equipe usou técnicas de estabilização veicular e extricação para que o homem não sofresse ainda maiores traumas. Após ser removido do carro, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima e nem sobre a causa do acidente.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta os motoristas sobre os cuidados nas rodovias. Respeitar o limite de velocidade, e ultrapassar apenas em locais indicados por sinalização são medidas que podem evitar acidentes. Utilizar de maneira correta o cinto e segurança e manter a revisão veicular em dia também são fundamentais