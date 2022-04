Homem mata sogro, confessa crime e diz que vítima não aceitava relacionamento com a filha

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de matar o pai da namorada a facadas na cidade de Dário Meira, no sul da Bahia. Segundo informações divulgadas neste sábado (23) pela Polícia Civil, o suspeito confessou o assassinato e disse que teria cometido o crime porque o sogro não aceitava o relacionamento dele com a filha.

O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (22), na fazenda que pertencia a vítima e onde ela morava com a família, no povoado de Planalto Iris, na zona rural do município. O hommem foi identificado como Edilson da Silva Freire, de 48 anos.