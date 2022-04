Homem morre após desmaio em cima de telhado; Suspeita é de choque elétrico

Um homem de aproximadamente 30 anos, ainda não identificado, morreu, nesta quarta-feira, 13, após desmaiar em cima do telhado de uma casa, aparentemente abandonada, no bairro do Farol, na parte alta da cidade. A suspeita é de que um choque elétrico tenha provocado o desmaio. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe da…

Um homem de aproximadamente 30 anos, ainda não identificado, morreu, nesta quarta-feira, 13, após desmaiar em cima do telhado de uma casa, aparentemente abandonada, no bairro do Farol, na parte alta da cidade.

A suspeita é de que um choque elétrico tenha provocado o desmaio. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e veio a óbito ainda no local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, pela dificuldade de acesso ao local. Ainda não se tem informações sobre as circunstâncias do acidente.