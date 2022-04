Homem morre durante confronto com policiais em Jaguaripe

Foto: Divulgação/SSP



Um homem, acusado de fazer mulheres de reféns, foi morto durante confronto com policiais militares do 14° BPM, em Jaguaripe, distante 100 quilômetros de Salvador.

Segundo nota da PM, o homem era um traficante de drogas que possuía passagens pela polícia e, em 9 de abril, fez duas mulheres reféns na cidade de Muniz Ferreira, na Bahia.

Ainda de acordo com informações da polícia, o homem atacou equipes da 3ª CIA de Nazaré do 14º BPM, que se dirigiram até a localidade de Ilha d’Ajuda após receberem informações de que o criminoso estava com outros comparsas no local, na noite da última sexta-feira (15).

Após o confronto, ele foi encaminhado para o hospital Gonçalves Martins, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 200 pinos de cocaína, cinco pedras de crack e 90 reais. Os comparsas conseguiram fugir por uma manguezal.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias