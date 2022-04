Homem morre em tiroteiro com a PM e submetralhadora é apreendida em Pernambués

Uma submetralhadora foi apreendida, na noite de sábado (23), na localidade conhecida como Horta, que fica no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais da 1ª CIPM realizavam intensificação do policiamento na região, quando se depararam com um grupo de homens armados, que efetuou disparos contra os militares.

Houve revide e os indivíduos fugiram, sendo que um homem foi encontrado ferido. Com ele, foram encontradas uma submetralhadora calibre 9mm, com carregador e munições, um tablete e nove porções de maconha e 43 pedras de crack. O homem foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos. Todo o material apreendido foi encaminhado à Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias