Homem pega 18 anos de prisão por matar guardador de carros que reclamou de xixi em festa

Um homem foi condenado a 18 anos de prisão por matar um guardador de carros, na cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia. O crime foi motivado por um desentendimento após a vítima chamar atenção de duas mulheres por fazerem xixi em local errado.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (19) pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O condenado foi a júri popular na segunda-feira (18).

De acordo com o MP-BA, o crime ocorreu em julho de 2017, após uma festa de São João. Na ocasião, o condenado, que foi identificado como Darlan de Oliveira Santos Junior, fazia parte do público, e a vítima, identificada como Samuel da Silva Lobo, trabalhava no estacionamento do evento.

Segundo o MP-BA, as mulheres repreendidas estavam com o condeando. O homem teria iniciado a briga depois que o guardador de carros pediu para que as duas procurassem um banheiro químico ao invés de fazerem xixi atrás dos automóveis que estavam no estacionamento da festa.

Não satisfeito com a repreensão e depois de discutir com a vítima, conforme as informações do MP-BA, o acusado saiu do local e voltou armado, atirando contra o guardador de carros, que morreu dias depois em um hospital da região.

Na audiência realizada na segunda, Darlan foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e deve cumprir a pena em regime fechado.

A acusação foi sustentada no júri pelo promotor Alex Bezerra Bacelar e a sentença proferida pelo juiz Genivaldo Alves Guimarães.

