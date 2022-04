Homem perde controle de moto e quebra o pescoço no interior de Alagoas

Um homem de 40 anos de idade, identificado Cícero Antônio Goes da Silva, quebrou o pescoço e morreu em um acidente de moto, nesta sexta-feira, 15, em uma localidade conhecida como Ladeira do Cristo, em Palmeira dos Índios, no Agreste alagoano. Informações de testemunhas dão fala que o homem estava descendo a ladeira quando perdeu…

Informações de testemunhas dão fala que o homem estava descendo a ladeira quando perdeu o controle da motocicleta na curva, bateu em um poste e quebrou o pescoço.

A informação inicial era de que o homem havia morrido no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, confirmou que o homem machucou o pescoço, mas informou que ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Moradores da região confirmam a morte.

Além dele, uma mulher e uma criança, ainda não identificadas, estavam no veículo, contudo, segundo os moradores, estas só sofreram arranhões.

Segundo o Samu, a mulher e a criança foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.