Homem prende dedo em caçamba e anel é retirado por bombeiros; entenda

Foto: Divulgação



Um homem sofreu um acidente nesta quinta-feira (14) enquanto descia da caçamba de um caminhão. No momento da descida, seu dedo que estava com um anel, ficou enganchado no local. As informações são do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista).

A vítima chegou a receber os primeiros socorros em uma unidade de saúde, mas os profissionais precisaram ser acionados para retirar o objeto com a utilização de uma micro retífica. Todo o procedimento foi acompanhado por um médico da unidade.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta para a utilização de acessórios do tipo. É necessário ficar atento ao uso de anéis e ao sentir alguma dificuldade, não o colocar novamente. Em caso de ter o acessório preso no dedo, deve-se procurar um quartel de bombeiros para fazer a retirada. Uma unidade de saúde também deve ser procurada, a depender da gravidade da situação.

