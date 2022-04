Homem preso três vezes em menos de um mês em Salvador é solto novamente

Os flagrantes contra o criminoso ocorreram nos dias 18 de março (localizado com um Siena, no bairro de Pituaçu), 25 de março (preso dirigindo um Citroen C3, no bairro de Itapuã) e 6 de abril (capturado com um HB20, no bairro de Sussuarana). Os três automóveis possuíam restrição de roubo.