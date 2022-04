Homem rouba motocicleta de entregador no Caminho das Árvores

Um entregador teve a motocicleta furtada enquanto entrega uma encomenda no Caminho das Árvores, bairro nobre de Salvador, na segunda-feira (4). O crime foi flagrado por câmeras de segurança de um imóvel, em frente ao local onde a situação aconteceu.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito usa o celular na entrada do prédio. Quando o entregador entra no edifício para concluir o serviço, o homem monta na moto e foge. Ao retornar, o trabalhador não encontrou mais o veículo no local onde estacionou.