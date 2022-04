Homem sofre queimaduras após incêndio atingir residência

Um homem sofreu diversas queimaduras pelo corpo após um incêndio atingir sua residência, na noite dessa segunda-feira (25), na cidade de Roteiro, na região do Litoral Sul de Alagoas. A vítima não foi identificada. Segundo testemunhas, o caso foi registrado na rua Bráulio Carmelino, no centro da cidade. Populares informaram ainda que o imóvel começou…

Um homem sofreu diversas queimaduras pelo corpo após um incêndio atingir sua residência, na noite dessa segunda-feira (25), na cidade de Roteiro, na região do Litoral Sul de Alagoas. A vítima não foi identificada.

Segundo testemunhas, o caso foi registrado na rua Bráulio Carmelino, no centro da cidade.

Populares informaram ainda que o imóvel começou a pegar fogo e atingiu os quatro cômodos da residência. A vítima estava no local no momento em que as chamas se alastraram.

Não há informações sobre o que provocou o incêndio. A vítima foi levada á uma unidade de saúde.

O fogo que atingiu a residência foi debelado pelo Corpo de Bombeiros.