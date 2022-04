Homens são perseguidos e trocam tiros com PMs na Barra após tentativa de roubo; veja vídeo

Foto: Reprodução

Dois homens foram perseguidos e trocaram tiros com policiais militares após uma tentativa de assalto, no início da noite desta quarta-feira (13), na orla do bairro da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Veja imagens abaixo

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a perseguição começou depois que agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberam denúncias de que os suspeitos estavam se aproveitando de uma queda de energia para roubar quem passava pelas proximidades do Morro do Cristo, na Avenida Oceânica.

Após serem acionados, os policiais militares foram até o local e passaram por trás de um restaurante que fica ao lado do ponto turístico, chegando na faixa de areia da praia da Barra, onde os criminosos estavam.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens atiraram contra eles. Houve revide e os criminosos correram, passando pelo calçadão da Barra. Após perseguição, a dupla conseguiu entrar em um carro que já a aguardava e fugiu.

Um vídeo feito por uma das pessoas que passavam pelo local no momento da perseguição, mostra o desespero de quem estava lá após os tiros.

Nas imagens, dá para ver pessoas correndo para se afastar da situação. Havia crianças e idosos no calçadão.

No vídeo, também dá para ver um dos suspeitos fugindo em direção ao Farol da Barra. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.



