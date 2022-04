O Hospital de Piracicaba, instituição de saúde filantrópica, anunciou novas vagas de emprego. A empresa está em busca de novos profissionais no ramo de saúde. Para conhecer as vagas ofertadas e os requisitos exigidos, confira todas as informações a seguir.

Hospital de Piracicaba anuncia empregos na área de saúde

Com mais de 50 anos de história, o Hospital de Piracicaba (Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba), como o próprio nome indica, foi concebido inicialmente como uma instituição de saúde para atender os produtores de cana de açúcar.

Mas, com o passar dos anos, se tornou uma instituição filantrópica que faz inúmeros atendimentos pelo SUS e conquistou certificados de qualidade pelo seu trabalho e dedicação.

Em relação às vagas ofertadas pelo Hospital de Piracicaba, elas são direcionadas para especialistas da área da saúde, como Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, mas também em outras áreas, como Eletrotécnica e Administração.

Veja a seguir as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Téc. Manut. Equip. Médicos (SP);

Supervi. Enfermeiro Pronto Atendimento (SP);

Téc. Gesso Imobilização Ortopédica (SP);

Anal. de Custos (SP);

Anal. de Lab. Proc. Celular e Criopreservação (SP);

Concierge / Hoteleiro (SP);

Enfermeiro Assistencial Ger. de Leitos (SP);

Consultor Interno do RH (SP);

Eletricista (SP);

Farmacêutico Oncológico (SP).

Como se candidatar?

Se você quer fazer parte do quadro do Hospital de Piracicaba, verifique os requisitos exigidos, escolha a vaga mais adequada para você e faça seu cadastro no link de participação.

