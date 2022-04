Hospital de Salvador abre 75 vagas de emprego; veja os cargos

Hospital de Salvador, Octávio Mangabeira, abre 75 vagas de emprego. Há oportunidades para cargos de encanadores, eletricistas, técnicos em segurança, pedreiros e carpinteiros. Veja os cargos e mais informações sobre como se candidatar e participar do processo seletivo.

Hospital de Salvador divulga novas oportunidades de emprego

Novas 75 oportunidades foram anunciadas em Salvador, destinadas ao Hospital Octávio Mangabeira, em diversas áreas de operação disponíveis. Todos os selecionados atuarão na obra de reforma do local e as contratações são para início imediato.

Acompanhe as vagas disponíveis para candidatura na região de Salvador:

Eletricista 15 vagas;

Encanador 15 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho 15 vagas;

Pedreiro 15 vagas;

Carpinteiro 15 vagas.

À princípio não foram divulgados os salários de cada função, pré requisitos ou os benefícios disponíveis. Para mais informações a empresa entrará em contato com os interessados após o envio correto do currículo profissional.

É importante que os interessados tenham uma boa noção do cargo onde pretendem ocupar. Dessa forma, as chances de contratação aumentam entre os demais participantes.

Veja também: Sodexo abre mais de 200 vagas de emprego pelo país

Como se registrar

Os candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo do Hospital de Salvador, deverão se encaminhar pessoalmente até o local, levar carteira profissional de trabalho, documentos pessoais e um currículo atualizado com todas as qualificações profissionais, das 8 às 10 da manhã, entregando diretamente para o Mateus e garantir sua participação no processo de contratação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.