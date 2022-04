Hospital e Maternidade Santa Joana abre NOVOS empregos

O Hospital e Maternidade Santa Joana, referência em especialidades médicas, abriu novos empregos no estado de São Paulo. Para garantir a participação no processo seletivo, os interessados devem atender todas as exigências dos cargos em questão. Acompanhe mais informações e as colocações disponíveis.

Hospital e Maternidade Santa Joana anuncia novas oportunidades

Criado há mais de sessenta anos, o Hospital e Maternidade Santa Joana é uma referência no país por prestar atendimentos médicos em várias especialidades. Buscando novos colaboradores, a companhia divulgou vagas para diversos cargos na unidade localizada no estado de São Paulo. Para se candidatar é necessário atender todos os requisitos da função, veja as oportunidades:

Auxiliares de Serviços Gerais : experiência na função e disponibilidade para atuar em escala 6×1;

: experiência na função e disponibilidade para atuar em escala 6×1; Copeiro Hospitalar : experiência na função, disponibilidade para atuar em escala 6×1 e atendimento ao cliente;

: experiência na função, disponibilidade para atuar em escala 6×1 e atendimento ao cliente; Auxiliares de Limpeza Hospitalar : experiência em áreas de limpeza, disponibilidade para atuar no turno da tarde em escala 6×1, experiência anterior comprovada e gostar de realizar a função;

: experiência em áreas de limpeza, disponibilidade para atuar no turno da tarde em escala 6×1, experiência anterior comprovada e gostar de realizar a função; Lactário – Técnicos em Enfermagem : curso técnico concluído em enfermagem, COREN ativo e experiência em banco de leite;

: curso técnico concluído em enfermagem, COREN ativo e experiência em banco de leite; Enfermeiro Pleno no centro Obstétrico: pós graduação concluída em obstetrícia, ter atuado na função anteriormente, curso de reanimação neonatal e disponibilidade para atuar em escalas 12×36.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pelo Hospital e Maternidade Santa Joana, os profissionais deverão consultar todas as mínimas exigências da área que pretendem ocupar. Todas as informações e a ficha cadastral podem ser encontradas através do site de inscrição.

