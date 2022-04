Huawei abre NOVOS empregos; veja os cargos e regiões

A Huawei, referência mundial no setor de tecnologia, está com novas vagas de emprego. A empresa traz oportunidades para profissionais de diversos níveis e regiões. Confira, a seguir, a lista completa de ocupações em aberto!

Huawei anuncia novas oportunidades de emprego pelo país

A Huawei é uma das empresas líderes globais em promover soluções para Tecnologia da Informação e Comunicação. Com mais de 170.000 colaboradores atuando em 170 países, a companhia abre novas oportunidades no Brasil.

Serão 12 vagas ofertadas para diversas regiões. As chances são para cargos de estágio, perfeito para quem está em início de carreira.

Confira a lista completa de ocupações:

Estagiário em Consulting Sec & Service Experience (Curitiba);

Jovem Aprendiz para Administrativo (Sorocaba);

Estagiário de Projetos – Project Management Office (Curitiba);

Estagiário para Departamento Fiscal (Sorocaba);

Estagiário em Engenharia de Telecomunicações para Redes e Gerenciamento de

Projetos – Project Management Office (São Paulo);

Estagiário em Network Technology (Curitiba);

Estagiário para Banco de Talentos (Brasil);

Estagiário em Projetos (Sorocaba);

Estagiário em Energia Renovável Solar (São Paulo);

Estagiário em Engenharia (Sorocaba);

Estagiário Telecomunicações para atividade em Arquitetura em Soluções de

Transmissão e Acesso (São Paulo);

Estagiário em Recursos Humanos e/ou Administração (Recife).

Veja também: LafargeHolcim abre NOVOS empregos pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Huawei, o profissional deve se atentar as informações fornecidas pela empresa. A candidatura, portanto, deve ser feita através do site de participação. Na inscrição, o participante deve cumprir com todos os requisitos da empresa e verificar detalhes do cargo almejado.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!