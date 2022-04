Humorista Franklin Reis deixa UTI após cirurgia para retirada de tumor; veja vídeo

Internado em um hospital de Salvador após sentir fortes dores, o humorista Franklin Reis deixou a Unidade de Terapia Intensiva nesse domingo (3) após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor na costela.

A responsável por divulgar a atualização no estado de saúde do humorista foi Tessia Reis, irmã de Franklin. Através de seu perfil do Instagram, a influenciadora publicou um vídeo onde ele é levado para a enfermaria de cadeira de rodas.

“Ocorreu tudo maravilhosamente bem. Saindo da UTI indo para enfermaria”, escreveu na legenda. Tessia também declarou estar ao lado do irmão em todas as situações. “Estarei com você até meu último suspiro! Te amo com todas as minhas forças”, pontuou.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias