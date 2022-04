‘iBahia sobre Rodas’ estreia explicando: qual combustível utilizar nos veículos flex?

Foto: Reprodução



Sabe aquela dúvida que os condutores de carros equipados com motor flex sempre têm? E a resposta é simples! Na verdade não existe uma regra, mas os condutores precisam ter cuidado com alguns mitos. A “conta” que você precisa fazer, vai além de levar em consideração os preços do etanol e da gasolina.

A princípio era estabelecido que se o valor do Etanol fosse até 70% do valor da gasolina, seria vantajoso abastecer o tanque com o Etanol. Mas, os motores e os combustíveis vêm passando por evolução técnica constante e essa proporção pode chegar acima dos 75%. Hoje, a gasolina já contém cerca de 27% de etanol, mais um motivo para o consumo variar bastante.

Mas, como calcular o consumo?

Nos veículos equipados com computador de bordo fica mais fácil obter essa informação. Mas, a forma “raiz” de calcular o consumo é completar o tanque até o limite do automático da bomba, zerar o odômetro parcial (ou anotar o número exato do odômetro total). Após rodar uma determinada distância, complete o tanque novamente e divida a quantidade de litros desse abastecimento pela quilometragem rodada desde o abastecimento anterior. Para ter mais precisão, o ideal é repetir esse procedimento por pelo menos 3 vezes com cada combustível separadamente.

Fique atento: outros fatores são importantes para obter o resultado desse cálculo. A distância que você percorre diariamente, o trânsito enfrentado nos horários em que trafega e a maneira como dirige o carro.

Uma dica: escolha um posto de combustíveis com referências e que seja confiável para abastecer, sempre. Tudo isso poderá fazer com que você economize mais e também evite problemas no sistema de injeção eletrônica do veículo.

Fábio Cota – @fccota

Radialista profissional desde 1986, locutor/apresentador com passagens por várioas emissoras de rádio e emissoras de TV. Profissional especialista no segmento de automóveis desde 1995, produziu e apresentou o CBN Autos na Rádio CBN e atualmente é colunista na Jovem Pan Salvador.