IBM abre vagas para diversas áreas e funções

A IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, oferece vagas de emprego para profissionais de diversas áreas, com ou sem experiência. Há chances em diferentes cidades do Brasil.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Data Engineer-Machine Learning, Security Consultant-Data & Application Security Services, Application Developer-Experience Back End, Application Developer-Experience Front End, Application Developer-Salesforce, Desenvolvedor de Software Pleno – Ansible/Python, Application Developer-ServiceNow, Data Engineer-Big Data, Data Engineer BI, Consultor de Aplicações – Junior, ISAT / Conga Specialist, entre outras. Os requisitos podem variar de acordo com a vaga desejada, assim como o salário e benefícios.

A multinacional oferece, ainda, vagas exclusivas para pessoas com deficiência e recebe inscrições para o Programa de Estágio Associates, que visa recrutar profissionais dedicados, originais, que desejam promover o progresso, ampliar sua rede de relacionamentos e também suas carreiras.

Para o processo seletivo de estágio, é importante que os candidatos estejam matriculados(as) em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia, como: Engenharia (Informática, Controle e Automação, Elétrica, Industrial, Mecatrônica, Civil, Materiais, Produção, Telecomunicações, Mecânica, Metalúrgica, Física, Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Eletrônica e Telecomunicações, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança, Tecnologia de Banco de Dados, Matemática, Jogos Digitais, Estatística, Design, Design Gráfico, Web Design, dentre outros. Também é pedido inglês intermediário e disponibilidade para trabalhar seis horas por dia por, no mínimo, seis meses.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela IBM deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista de oportunidades disponíveis. No endereço é possível aplicar para a posição desejada também.