Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón não resiste a ferimentos e morre aos 55 anos

Foto: Divulgação / Corinthians O ex-jogador colombiano Freddy Rincón morreu no fim da noite de quarta-feira (13) no horário local de Cali, na Colômbia (já madrugada no horário de Brasília). O ídolo do Corinthians foi vítima de um grave acidente na cidade colombiana na segunda (11).

“A Clínica Imbanaco, com prévia autorização e em companhia dos familiares, se permite informar à opinião pública que, apesar de todos os esforços realizados por nosso corpo médico e assistencial, o paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia faleceu no dia de hoje 13 de abril de 2022. Lamentamos profundamente este sensível acontecimento, enquanto estendemos nossas mais profundas condolências à família, amigos, parentes e seguidores. Jamais haverá forma de expressar o que isto significa realmente para nós. Convidamos a todo o país a recordá-lo com alegria por tudo o que nos brindou em vida com suas conquistas desportivas”, disse o representante da Clínica em que Ricón estava internado, em coletiva de imprensa.

Freddy Rincón jogou pela primeira vez no Brasil em 1994, quando atuou pelo Palmeiras. Ficou seis meses no clube e depois transferiu-se para o Napoli.

Um ano depois, foi para o Real Madrid, mas não teve sucesso. Em 1996, retornou ao Palmeiras. Ao todo, fez 76 jogos e 22 gols pelo Verdão.

Em 1997, se transferiu para o rival Corinthians. Rincón, que era meia, virou volante e se tornou um dos maiores da história do clube.

No clube, venceu o Paulistão de 99 e o Mundial de Clubes de 2000. Rincón, capitão da equipe, ergueu a taça do mundo.