Idosa de 85 anos é resgatada de cárcere privado em condições precárias

Uma idosa de 85 anos foi resgata de cárcere privado na tarde de terça-feira (5), em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Policiais Militares encontraram a vítima presa em um dormitório, no quintal de um imóvel, próximo a um canil, em condições precárias.

A mulher relatou aos policiais que estava com muita fome, já que não era alimentada há dias. O local em que a idosa estava foi localizado quando os PMs faziam uma operação contra o tráfico de drogas, no bairro Recanto das Águas.

Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram a vítima presa em um quintal, com grades, em condições precárias, assim como o local onde ela fazia as necessidades fisiológicas.