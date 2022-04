Idosa de 88 anos é dada como morta pelo INSS e perde benefício

Uma idosa de 88 anos de idade teve o seu benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cortado. O motivo: a autarquia considerou que ela estava morta, mesmo depois da realização da prova de vida. Maria Antônia mora na Bahia e tenta há dois anos recuperar o seu Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com as informações oficiais, a idosa foi dada como morta pelo INSS ainda no ano de 2005. Por causa disso, ela teve o BPC cortado há dois anos. A família garante que ela realizou a prova de vida. Eles também afirmam que há pelo menos um ano eles enfrentam uma batalha para tentar provar ao Instituto que ela está viva.

Em entrevista para uma emissora de TV local, a família da idosa explicou que o corte do benefício ocorreu depois que o INSS abriu uma investigação para apurar uma possível fraude na conta desta servidora. A investigação aconteceu justamente porque o sistema apontava que ela estava morta e outra pessoa estava pagando a quantia.

Ainda segundo as informações da família, a idosa está viva e morava na Zona Rural do município de Itagibá, no sul da Bahia. Os filhos só teriam descoberto que ela não estava recebendo mais o benefício há cerca de um ano. Por isso, resolveram levá-la para morar com eles na cidade de Itabuna.

“Já fomos ao INSS daqui (Itabuna), já fizemos no Cadúnico dela, como eles pediram e quando chegamos lá eles me disseram que teríamos que ir à Ipiaú com ela na época, em fevereiro de 2021”, disse a neta de Maria Antônia, Viviane Alves, em entrevista para a emissora TV Bahia nesta semana.

O que diz o INSS

O INSS da cidade de Itabuna se pronunciou sobre este caso. Segundo o Instituto, tudo aconteceu por causa de um problema no sistema local da própria autarquia. Duas pessoas de mesmo nome estavam recebendo o benefício, e apenas uma delas morreu.

A Maria Antônia que segue viva, acabou perdendo o direito de receber a aposentadoria também. O INSS local afirma que tentou entrar em contato com a mesma para a realização de uma nova prova de vida, mas ela não teria aparecido até o final do prazo.

No entanto, o mesmo INSS afirma que há o registro de realização de uma outra fé de vida depois desse prazo. Com isso, o Instituto afirma que está tomando providências para tentar retomar os pagamentos do benefício nos próximos dias.

Prova de vida

No último mês, o INSS divulgou mudanças no processo de realização da prova de vida no país. De acordo com as informações oficiais, a partir de agora, o cidadão não precisa mais se dirigir a uma agência para provar que está vivo.

O INSS explica que analisará os dados já existentes em várias bases de informação para saber quem está vivo e quem não está. Há o temor de que esse tipo de análise acabe provocando mais erros como o que aconteceu com a idosa da cidade de Itagibá.

O Instituto, no entanto, garante que os erros não acontecerão. O INSS afirma que só cancelará benefícios apenas quando realmente ficar comprovado que o cidadão não está mais vivo. As novas regras já estão valendo e devem ser implementadas aos poucos até o final deste ano.