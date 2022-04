Idoso morre após cair de árvore no canteiro da Durval de Góes Monteiro

Um idoso identificado como José Alírio Silva dos Santos, de 68 anos, morreu após cair de uma árvore durante a noite dessa segunda-feira (4), no canteiro da Avenida Durval de Góes Monteiro, na parte alta de Maceió. De acordo com as informações, José Alírio teria subido na árvore, ainda por razões desconhecidas, mas acabou se…

Um idoso identificado como José Alírio Silva dos Santos, de 68 anos, morreu após cair de uma árvore durante a noite dessa segunda-feira (4), no canteiro da Avenida Durval de Góes Monteiro, na parte alta de Maceió.

De acordo com as informações, José Alírio teria subido na árvore, ainda por razões desconhecidas, mas acabou se desequilibrando e sofreu a queda. Com o impacto, ele ficou gravemente ferido e morreu no local antes que pudesse receber socorro médico.

Populares que tentavam ajudar o idoso acenaram para uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local, mas José Alírio não apresentava sinais vitais.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para o local e realizou os procedimentos necessários para recolher o corpo da vítima e levar para a sede do órgão, em Maceió. Ao Alagoas 24 Horas, a assessoria do IML confirmou que será realizada a necrópsia para descobrir a causa da morte.