Idoso morre em acidente com caminhão na BA-617, sudoeste da Bahia

Fotos: Reprodução/TV Bahia

Um idoso morreu e outras 3 pessoas, da mesma famíia, ficaram feridas em um acidente registrado na BA-617, na zona rural de Ibiassucê, sudoeste da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia, a colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão na quarta-feira (06). As informações iniciais são de que a pista estava molhada e a vítima perdeu o controle da direção da caminhonete depois que foi ofuscado pela laterna do caminhão.

Ivo Gonçalves da Silva morreu no local. A esposa dele e a nora, grávida, foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Ibiassucê, mas por conta da gravidade dos ferimentos acabaram sendo transferidas para o Hospital Geral de Guanambi. O filho de Ivo teve escoriações leves, foi atendido no local do acidente e liberado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) da região informou que o condutor do caminhão não ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre o sepultamento do idoso.

