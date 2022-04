Idoso que caiu de árvore em canteiro teve trauma torácico e choque hemorrágico, conclui IML

Pesquisa dos IMLs aponta índice alto de morte de idosos por queda em Alagoas

O Instituto de Medicina Legal (IML) Estácio de Lima, concluiu na tarde desta terça-feira, 05, que o idoso José Alírio Silva dos Santos, de 68 anos, que morreu nessa segunda-feira (04), ao cair de uma árvore na avenida Durval de Goés Monteiro, teve trauma torácico que evoluiu para um choque hemorrágico grave.

O exame cadavérico foi realizado pelo perito médico legista, Avelar Holanda

“O impacto da queda, provocou na vítima um traumatismo torácico. Os arcos costais fraturaram e lesionaram a aorta torácica, um grande vaso que atravessa a cavidade do tórax, causando um intenso sangramento interno, levando a vítima a óbito.” Afirmou o perito médico legista.

Em conversa com os familiares, o perito médico legista Avelar Holanda, ouviu deles que a vítima trabalhava vendendo pitomba. E que no dia do acidente, ele teria subido em uma árvore no canteiro central da avenida Durval de Goes Monteiro, no bairro Tabuleiro dos Martins, parte alta da Capital quando caiu.

