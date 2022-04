IFMA promove Processo seletivo para Professor Substituto

Edital oferta vaga para professor substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

No estado do Maranhão, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou um edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Professor Substituto na área da língua inglesa e portuguesa, para atuação no Campus Pinheiro.

O candidato interessado na vaga deve possuir nível superior de graduação em licenciatura em letras português/inglês. O salário oferecido será no valor de R$ 3.130,85, mais R$ 2.700,36 a depender do título, além de R$ 458,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da IFMA. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova didática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 017/2022