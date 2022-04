IFMS recebe inscrições para curso gratuito de desenvolvimento de jogos 2D

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está recebendo inscrições para curso básico gratuito de Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity. O curso é totalmente on-line e tem como objetivo a formação de jovens interessados em aprender sobre o desenvolvimento de tecnologias para jogos.

Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente por meio da plataforma de cursos livres do Instituto. De acordo com o IFMS, as inscrições são gratuitas.

Podem realizar a inscrição pessoas que têm interesse em aprender sobre conceitos, ferramentas e práticas do desenvolvimento de jogos.

O curso terá como base o programa Unity, utilizado para o desenvolvimento de jogos. De acordo com o IFMS, os alunos receberão capacitação com ênfase na computação gráfica em duas dimensões (2D) para plataformas variadas, como computador, consoles e dispositivos móveis.

Não é preciso ter conhecimento prévio na área para participar do curso. No entanto, é preciso ter computador e acesso à internet, já que todas as atividades serão online e sem tutoria. Os alunos poderão cumprir a carga horária de acordo com a sua disponibilidade.

A carga horária total do curso é de 40 horas. Ao final do curso Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity, os alunos receberão certificado de conclusão. No entanto, para ter direito ao certificado, o curso deve ser concluído até o dia 30 de junho.

Entre os conteúdos abordados durante o curso podemos destacar os seguintes: História e conceitos de jogos eletrônicos; Download e instalação do Unity; acesso e uso da Unity Asset Store; Controle de jogos com componentes físicos; Animações; e Projeto de jogo estilo Shoot UP.

