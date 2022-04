IFNMG divulga Processo seletivo para Professor no campus de Almenara

Edital oferta vaga para professor substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de professor substituto na área de química.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área de Química, especialização, mestrado ou doutorado. O salário oferecido pode variar de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, com carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de maio de 2022, exclusivamente no endereço disponibilizado em edital, por meio do e-mail: cgp.almenara@ifnmg.edu.br.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos e experiência docente, além de prova de desempenho didático. As avaliações serão aplicadas no dia 24 de maio de 2022, no período da manhã, às 8h, no Campus da instituição.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 44/2022